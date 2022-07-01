Очаровательная левая: роскошный ассист Малиновского вошел в топ-5 передач Серии А – яркое видео

Итальянская Серия А суммирует ушедший сезон. Одна из топовых лиг в Европе определили авторов лучших голевых передач.

Малиновский во всех рейтингах

Не обошлось без украинского следа. Руслан Малиновский, с лета 2019-го, выступает за Аталанту. Серия А презентовала топ-30 лучших голевых передач лиги, пишет 24 канал.

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Ассист Малиновского в матче против Салернитаны был высоко оценен – 5 место среди 30 результативных передач. Руслан красиво разорвал всю защиту соперника, отдав пас на Палашича. Марио ничего не оставалось, как просто забить.

Украинский легионер помог Аталанте спастись от поражения против Салернитаны. Поединок закончился мировым 1:1.

Топ-30 лучших передач Серии А в сезоне (ассист Малиновского с 8:29)

В сезоне-2021/2022 Руслан Малиновский провел на футбольном поле 41 матч, отличившийся 10 голами и 7 ассистами.

Напомним, что гол Руслана вошел в топ-30 лучших председателей Серии А. Малиновский занял 19-ю позицию.