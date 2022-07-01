Маліновський в усіх рейтингах

Не обійшлось без українського сліду. Руслан Маліновський, який з літа 2019-го, виступає за Аталанту. Серія А презентувала топ-30 найкращий гольових передач ліги, пише 24 канал.

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Асист Маліновського у матчі проти Салернітани був високо оцінений – 5-те місце серед 30 результативних передач. Руслан красиво розірвав увесь захист суперника, віддавши пас на Палашича. Маріо нічого не залишалось, як просто забити.

Український легіонер допоміг Аталанті врятуватись від поразки проти Салернітани. Поєдинок закінчився мировою 1:1.

Топ-30 найкращих передач Серії А у сезоні (асист Маліновського з 8:29)

До слова. У сезоні-2021/2022 Руслан Маліновський провів на футбольному полі 41 матч, у яких відзначився 10 голами та 7 асистами.

Нагадаємо, що гол Руслана увійшов у топ-30 найкращих голів Серії А. Маліновський посів 19-ту позицію.