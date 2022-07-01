Малиновский во всех рейтингах

Не обошлось без украинского следа. Руслан Малиновский, с лета 2019-го, выступает за Аталанту. Серия А презентовала топ-30 лучших голевых передач лиги, пишет 24 канал.

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Ассист Малиновского в матче против Салернитаны был высоко оценен – 5 место среди 30 результативных передач. Руслан красиво разорвал всю защиту соперника, отдав пас на Палашича. Марио ничего не оставалось, как просто забить.

Украинский легионер помог Аталанте спастись от поражения против Салернитаны. Поединок закончился мировым 1:1.

Топ-30 лучших передач Серии А в сезоне (ассист Малиновского с 8:29)