Ярмоленко помог Аль-Айну выйти в финал Кубка президента ОАЭ: видео курьезного ассиста украинца

Клуб Сергея Реброва Аль-Айн одолел Аль-Васл в полуфинале Кубка президента ОАЭ. Украинский вингер Андрей Ярмоленко отличился результативной передачей.

Второй матч подряд не покидает поле без результативного действия капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко. Благодаря ассисту украинца его клуб сумел одолеть Аль-Васл в полуфинале Кубка президента ОАЭ. Правда, произошло это при достаточно курьезных обстоятельствах.

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Сам не забил, но помог партнеру

Украинский вингер вышел в стартовом составе и на 23-й минуте принял участие в голевой атаке. Сначала Андрей не дотянулся до верховой подачи с фланга, а затем промахнулся по мячу, находясь в нескольких метрах у ворот. Однако благодаря отскоку от ноги Ярмоленко мяч попал к партнеру по команде, забившему победный гол.

Курьезный момент развеселил Андрея, с улыбкой воспринявшего свой промах. Опытный вингер не мог понять, как он мог не попасть по мячу.

Видео забавного ассиста Ярмоленко

Отметим, что Аль-Айн с 29-й минуты играл в меньшинстве. Однако это не помешало подопечным Реброва одержать важную победу, выведшую их в финал Кубка президента ОАЭ. Первая игра соперников завершилась нулевой ничьей.