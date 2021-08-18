Асист Яремчука помог Бенфике победить ПСВ в Лиге чемпионов: видео

Бенфика 18 августа сыграла первый матч плей-офф Лиги чемпионов против ПСВ. Роман Яремчук получил место в стартовом составе "орлов".

Ни одного матча без результативных действий Яремчука

67-летний Жорже Жезуш выпустил на острие атаки Бенфики украинского нападающего Романа Яремчука. Украинец активно подключался к атакам, но отличиться вторым голом в новом клубе не сумел. Однако оформил ассист.

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Бенфика уже после первого тайма оформила себе комфортное преимущество в счете 2:0. Следует отметить, что во время первого гола Яремчук отдал мяч на ход Силве, который легко переиграл голкипера и открыл счет во встрече. После перерыва активность ПСВ воплотилась в гол – 2:1.

Футболист отыграл 71-ну минуту и был заменен на португальского форварда Гонсалу Рамоса. В активе украинца голевая передача. Для него этот ассист стал уже вторым после перехода в клуб из Португалии.

Клуб украинского футболиста одержал важную победу в первой игре 2:1.

Ответный Матч против ПСВ состоится 24 августа.

Первый гол Бенфики: смотрите видео