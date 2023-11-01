Курьезный ассист Довбика стал решающим: Жирона прошла в следующий раунд Кубка Испании – видео

В среду, 1 ноября, Жирона начала свой путь в Кубке Испании-2023/2024. В 1/64 финала главной сенсации первой части сезона в Ла Лиге противостоял скромный клуб Сан-Роке, играющий в четвертом по силе дивизионе Испании.

В этом матче впервые после возобновления от повреждения в стартовом составе сыграл Виктор Цыганков. Артем Довбик начинал матч на скамейке запасных, пишет 24 Канал.

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Довбик вышел на замену и отдал решающий ассист

Несмотря на разный статус команд, соперники выдали очень конкурентный матч, который держал болельщиков в напряжении до последних секунд встречи. В начале второго тайма команды обменялись голами в течение трех минут. На 48-й Жирону вывел вперед Валери, однако уже на 51-й хозяева сравняли счет благодаря точному удару Мохаммеда Миззиана.

На последнюю треть второго тайма на поле вышел Артем Довбик, чтобы усилить давление на аутсайдера и принести своему клубу победу. И украинцу это удалось. На восьмой компенсированной минуте он в центре поля получил мяч, после чего его подобрал у форварда сборной Украины Савио и благодаря сольному проходу и точному удару в дальний угол оформил выход Жироны в 1/32 финала.

Смотрите видео с победным ассистом Довбика

. Виктор Цыганков отыграл весь матч, однако результативными действиями не отличился.

Відеоогляд матчу Сан-Роке – Жирона