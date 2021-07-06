ПСЖ официально осуществил суперзвездный трансфер Хакими: видео

ПСЖ объявил о подписании контракта с 22-летним правым защитником Ашрафом Хакими. Контракт рассчитан на пять лет, до 30 июня 2026 года.

По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 60 миллионов евро. Зарплата футболиста составит 8 миллионов евро в год, еще 2 миллиона евро – бонусы.

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Что известно о Хакими

Хакими выступал за Интер с 2020 года и провел в общей сложности в составе "нерадзурри" 45 матчей, в которых забил семь мячей и отдал 11 результативных передач.

Также защитник ранее играл за Реал и дортмундскую Боруссию. На счету Хакими 31 матч и два гола в составе сборной Марокко.

В минувшем сезоне ПСЖ занял второе место в турнирной таблице Лиги 1.