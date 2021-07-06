За даними Transfermarkt, сума угоди склала 60 мільйонів євро. Зарплата футболіста становитиме 8 мільйонів євро на рік, ще 2 мільйони євро – бонуси.

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У минулому сезоні ПСЖ посів друге місце в турнірній таблиці Ліги 1.

Що відомо про Хакімі