За даними Transfermarkt, сума угоди склала 60 мільйонів євро. Зарплата футболіста становитиме 8 мільйонів євро на рік, ще 2 мільйони євро – бонуси.
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Що відомо про Хакімі
- Хакимі виступав за Інтер з 2020 року і провів в загальній складності в складі "нерадзуррі" 45 матчів, в яких забив сім м'ячів і віддав 11 результативних передач.
- Також захисник раніше грав за Реал і дортмундську Боруссію. На рахунку Хакимі 31 матч і два голи в складі збірної Марокко.