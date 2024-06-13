Мбаппе стал в ворота: названы главные игроки-мультимиллионеры на Евро-2024

Испанское издание составило необычный рейтинг футболистов, которые вошли в заявки стран-участниц Евро-2024. Из них создали команду мультимиллионеров.

Испанское издание составило команду из самых дорогих игроков, которые примут участие на Евро-2024. Ее составляли по трансферной цене каждого футболиста.

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Команда мультимиллионеров Евро-2024

В рейтинг вошли игроки, чья оценочная трансферная стоимость составляет более 100 миллионов евро.

Интересно, что самого дорогого футболиста на планете, Килиана Мбаппе (оценочная стоимость составляет 180 миллионов евро), поставили на ворота. А вот остальным игрокам оставили их "родные" позиции на поле.



Команда мультимиллионеров на Евро-2024 / Фото из соцсети X AS

Напомним, что чемпионат Европы по футболу начнется уже в эту пятницу, 14 июня, и продлится до 14 июля.