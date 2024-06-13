Іспанське видання склало команду з найдорожчих гравців, які візьмуть участь на Євро-2024. Її укладали за трансферною ціною кожного футболіста.

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Команда мультимільйонерів Євро-2024

До рейтингу увійшли гравці, чия оціночна трансферна вартість становить більше ніж 100 мільйонів євро.

Цікаво, що найдорожчого футболіста на планеті, Кіліана Мбаппе (оціночна вартість складає 180 мільйонів євро), поставили на ворота. А ось решті гравців залишили їх "рідні" позиції на полі.



Команда мультимільйонерів на Євро-2024 / Фото з соцмережі X AS

Нагадаємо, що чемпіонат Європи з футболу розпочнеться вже у цю п'ятницю, 14 червня, і триватиме до 14 липня.