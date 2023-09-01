Замена Трубину: Шахтер срочно заявил экс-голкипера Динамо

Донецкий Шахтер в последний день летнего трансферного окна подписал опытного голкипера. Игроком "горняков" стал экс-динамовец Артур Рудько.

После ухода Анатолия Трубина в португальскую Бенфику вратарская позиция "горняков" вызвала беспокойство. В заявке команды Патрика ван Леувена были 24-летний Дмитрий Ризнык и два игрока из юношеской команды – Тимур Пузанков и Денис Твардовский. Так что руководство решило перестраховаться, подписав опытного голкипера.

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В официальной заявке Шахтера на сайте УПЛ появилась фамилия Артура Рудька. Бывший голкипер Динамо получил свитер с номером 1.

По данным сайта Transfermarkt, Рудько подписал контракт на срок до 30 июня 2024 года.

Возвращение Рудько в УПЛ

Напомним, что Артур Рудько является воспитанником киевского Динамо.

Голкипер не сумел сразу пробиться в основу "бело-синих", поэтому сначала набирался опыта в ужгородской Говерле.

В Динамо Рудько вернул Сергей Ребров. В составе столичного клуба Артур сыграл 29 матчей, пропустил 32 мяча, а в 8 поединках сохранил ворота "сухими".

Летом 2019 Рудько подписал контракт с кипрским Пафосом, за который отыграл 3 сезона.

В 2022 году воспитанник Динамо подписал контракт с Металлистом, но сразу отправился в аренду в польский Лех. Однако этот этап в карьере сложно назвать удачным. Рудько сыграл всего 6 матчей, в которых пропустил 11 голов.

Напомним, что в свое время в Шахтере уже играл бывший вратарь Динамо Александр Рыбка.