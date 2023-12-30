Милевский начинает новую карьеру: необычная профессия легенды
Артем Милевский открыл тайну анонсов в социальных сетях. Бывшая звезда киевского Динамо и сборной Украины станет стримером на Twitch.
Карьера футболиста Артема Милевского завершилась не так, как ожидали большинство поклонников игры уже бывшей звезды Динамо и сборной Украины. Нападающий не смог проявить себя за границей и рано перестал показывать футбол высокого класса.
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Милевский стал стримером на Twitch
Впрочем, в 38 лет жизнь не заканчивается, поэтому Милевский пытается раскрыться в новом для себя деле. Бывший футболист объявил в сторис о запуске своего канала на платформе Twitch.
В рамках прямых трансляций Артем Милевский планирует играть в FC 24 и Efootball, а также просто общаться с подписчиками.
Друзья, у меня для вас классная новость. Я открыл свой Twitch-канал Timi_1010. Я играю в FIFA и PES. Присоединяйтесь, там увидимся,
– заявил Милевский.
История Артема Милевского
- Артем является воспитанником Динамо, за которое играл с 2002 по 2013 годы
- в 278 играх форвард забил 87 голов, четыре раза становился чемпионом Украины и выигрывал бомбардирскую гонку УПЛ
- после Динамо Артем поиграл за турецкий Газиантепспор, хорватские Хайдук и РНК Сплит, румынскую Конкордию, российское Тосно, венгерскую Кишварду, белорусское Динамо Брест и украинский Минай
- также на его счету 50 матчей и 8 голов за сборную Украины