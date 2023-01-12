УЕФА опозорилась, поздравив Милевского с "40-летием": видео его гола в ворота Барселоны

12 января свой день рождения отмечает украинский футболист Артём Милевский. В УЕФА тоже решили поздравить его, но немного ошиблись.

Официально Артём Милевский родился 12 января 1985 года. Следовательно, 12 января 2023 года ему исполнилось 38 лет, а не 40, как в этом уверены в УЕФА.

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Для приветствия был использован гол, который Милевский забил в Лиге чемпионов в ворота Барселоны. Случилось это в Киеве 9 декабря 2009 года. Динамо в этом матче нужно было обязательно побеждать, чтобы выходить в следующий раунд – Лиги чемпионов или Лиги Европы. Хотя и ничья их тоже устраивала, гарантировав выход в ЛЕ.

И Милевский отличился уже на второй минуте встречи. После навеса Шевченко со штрафного он головой подправил мяч в ворота соперника. Вальдес не сумел как следует среагировать на этот удар, и под его руками тот закатился в ворота.

Правда, еще в первом тайме Барселона сравняла счет. А в конце матча Месси забил гол, который и принес победу Барселоне. Динамо же заняло последнее место в группе.

Что касается Милевского, то он за свою карьеру стал настоящим футбольным пилигримом, сменив немало команд. После киевского Динамо, в его карьере были турецкий Газиантепспор, хорватские Хайдук и РНК Сплит, румынская Конкордия, российский Тосно, белорусский Динамо-Брест, венгерская Кишварда и украинский Минай.

Что касается сборной Украины, то за главную команду он провел 50 матчей, в которых забил 8 голов. Милевский сыграл на ЧМ-2006. Именно он забил пенальти "паненкой" в серии послематчевых пенальти со Швейцарией в 1/8 финала. Также нападающий трижды выходил на поле в матчах Евро-2012.

В сентябре 2021 года Милевский объявил об окончании профессиональной карьеры футболиста.