Офіційно Артем Мілевський народився 12 січня 1985 року. Відтак 12 січня 2023 року йому виповнилося 38 років, а не 40, як в цьому впевнені в УЄФА.

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Для привітання було використано гол, який Мілевський забив в Лізі чемпіонів у ворота Барселони. Сталося це в Києві 9 грудня 2009 року. Динамо в цьому матчі треба було обов'язково перемагати, щоб виходити в наступний раунд – або Ліги чемпіонів, або Ліги Європи. Хоча і нічия їх теж влаштовувала, гарантувавши вихід в ЛЄ.

І Мілевський відзначився вже на другій хвилині зустрічі. Після навісу Шевченка зі штрафного, він головою підправив м'яч у ворота суперника. Вальдес не зумів як слід зреагувати на цей удар, і під його руками той закотився у ворота.

Правда ще в першому таймі Барселона зрівняла рахунок. А наприкінці матчу Мессі забив гол, який і приніс перемогу Барселоні. Динамо ж посіло останнє місце в групі.

Щодо Мілевського, то він за свою кар'єру став справжнім футбольним пілігримом, змінивши чимало команд. Після київського Динамо, в його кар'єрі були турецький Газіантепспор, хорватські Хайдук та РНК Спліт, румунська Конкордія, російський Тосно, білоруський Динамо-Брест, угорська Кішварда та український Минай.

Щодо збірної України, то за головну команду він провів 50 матчів, в яких забив 8 голів. Мілевський зіграв на ЧС-2006. Саме він забив пенальті "паненкою" в серії післяматчевих пенальті зі Швейцарією в 1/8 фіналу. Також нападник тричі виходив на поле в матчах Євро-2012.

У вересні 2021 року Мілевський оголосив про закінчення професійної кар'єри футболіста.