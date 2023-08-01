"Увидимся на том свете": Милевский опубликовал загадочную фотографию с Байкового кладбища

Бывший игрок Динамо посетил могилу своего соотечественника, погибшего девять лет назад. Во время войны Милевский очень редко появляется в соцсетях.

Девять лет назад, 1 августа, 2014, ушел из жизни один из лучших легионеров в истории Динамо Валентин Белькевич. Хавбек скончался в Киеве от тромбоэмболии в возрасте 41 года.

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Милевский посетил могилу Белькевича

Валентин Николаевич был захоронен в столице Украины на Байковом кладбище. В годовщину его смерти могилу эксгравца Динамо посетил Артем Милевский.

Уроженец Минска опубликовал фотографию с кладбища в инстаграмме. При этом Артем добавил неоднозначную подпись, вызвавшую в комментариях волнение за состояние эксигровца.

Увидимся снова в той жизни, Валентинище. 100 лет тебя не видел,

– написал Милевский.



Артём Милевский на могиле Валентина Белькевича / instagram.com/timi1010

У Артема проблемы со здоровьем

Отметим, что после начала полномасштабной войны Артем исчез из СМИ и приостановил деятельность своего ютуб-канала. Многие футбольные личности писали о психологических проблемах у игрока.

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Позже Милевский появился на одном из матчей Динамо, шокировав своим внешним видом. Другой белорусский эксигровец Динамо Александр Хацкевич признавался, что Артему необходима психологическая помощь.