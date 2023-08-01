Дев'ять років тому, 1 серпня, 2014-го, пішов з життя один з найкращіх легіонерів в історії Динамо Валентин Белькевич. Хавбек помер у Києві від тромбоемболії у віці 41 року.

До теми Від Мілевського до Левандовського: хто забив найбільше голів у матчах між Динамо та Шахтарем

Мілевський відвідав могилу Белькевича

Валентин Миколайович був захоронений у столиці України на Байковому цвинтарі. На річницю його смерті могилу ексгравця Динамо відвідав Артем Мілевський.

Уродженець Мінська опублікував фотографію з кладовища в інстаграм. При цьому Артем додав неоднозначний підпис, який викликав у коментарях хвилювання за стан ексгравця.

Побачимось знову на тому житті, Валентинище. 100 років тебе не бачив,

– написав Мілевський.



Артем Мілевський на могилі Валентина Белькевича / instagram.com/timi1010

У Артема проблеми зі здоров'ям

Відзначимо, що після початку повномасштабної війни Артем зник зі ЗМІ та призупинив діяльність свого ютуб-каналу. Чимало футбольних особистостей писали про психологічні проблеми у гравця.

Читайте також Подолав депресію: Артем Мілевський анонсував гучне повернення вперше під час війни

Пізніше Мілевський з'явився на одному з матчів Динамо, шокувавши своїм зовнішнім виглядом. Інший білоруський ексгравець Динамо Олександр Хацкевич зізнавався, що Артему необхідна психологічна допомога.