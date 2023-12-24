Подарок от Мили: легендарный форвард Динамо заинтриговал фанатов фотозагадкой

Бывший форвард киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский вернулся в публичную деятельность. Вскоре легенда "бело-синих" порадует поклонников новыми гранями своего таланта.

Артем Милевский в начале осени из-за серьезных проблем со здоровьем оказался в больнице. Однако благодаря поддержке друзей и президенту Динамо Игорю Суркису ему удалось вернуться к нормальной жизни.

По теме Нужно забыть, что он был футболистом – Алиев о лечении Милевского, который был в коме

Новая деятельность Милевского

В начале декабря Миля вместе со своим другом посетил Киевскую оперу. "Кент" приятно удивил своих поклонников внешним видом. Ничего не напоминало о его прежних проблемах с алкоголем.

Артем снова начал следить за футболом и приветствовать друзей с праздничными событиями. А недавно Милевский заинтриговал своей новой деятельностью.

Сначала он опубликовал пост в инстаграмме с подписью: "Вскоре что-то будет".

Милевский по игре в PlayStation / instagram.com/timi1010

Затем Милевский создал еще одну страницу в инстаграм, где он опубликовал опрос. Подписчики должны угадать, какой подарок он подготовил своим фанатам. Для ответов есть четыре варианта: документальный фильм о себе, запуск канала в Twitch, даст обширное интервью или запустит линию одежды.

Миля заинтриговал подарком / instagram.com/timi1010_cooperazione

Ранее Артем Федецкий рассказал, что Игорь Суркис готов подыскать работу для Артема Милевского в динамовском клубе. Однако, похоже, что новая деятельность Мили не будет связана с футболом.