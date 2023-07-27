Тренер Арсенала пролил свет на состояние Зинченко: когда украинец вернется в игру

Лондонский Арсенал продолжает готовиться к новому сезону через американское турне. Пока в трех матчах "канониры" потерпели только одно поражение.

Команда Микеля Артеты уже одержала две убедительные победы над звездами МЛС (0:5) и 27 июля над Барселоной (5:3). Также "канониры" проиграли МЮ (0:2, 3:5 по пенальти).

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Испорчена подготовка украинца к новому сезону

Ни в одном из этих матчей участие не принимал наш Александр Зинченко. Украинский футболист продолжает восстанавливаться от травмы, полученной еще в конце прошлого сезона-2022/2023.

Главный тренер Арсенала прокомментировал состояние здоровья украинца и сообщил, когда левый защитник вернется на футбольное поле.

У Алекса была небольшая проблема с мышцами, к сожалению. Думаю, он скоро вернется, но жаль, что он не был с нами в течение всего турне,

– сказал Артета.

В процессе подготовки "канониры" еще сыграют против французского Монако (2 августа). А уже 6 августа Арсенал сыграет в финале Суперкубка Англии против МанСити, который даст старт новому сезону для подопечных Артеты.

Зинченко уже заслужил любовь болельщиков