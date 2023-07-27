Команда Микеля Артеты уже одержала две убедительные победы над звездами МЛС (0:5) и 27 июля над Барселоной (5:3). Также "канониры" проиграли МЮ (0:2, 3:5 по пенальти).
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Испорчена подготовка украинца к новому сезону
Ни в одном из этих матчей участие не принимал наш Александр Зинченко. Украинский футболист продолжает восстанавливаться от травмы, полученной еще в конце прошлого сезона-2022/2023.
Главный тренер Арсенала прокомментировал состояние здоровья украинца и сообщил, когда левый защитник вернется на футбольное поле.
У Алекса была небольшая проблема с мышцами, к сожалению. Думаю, он скоро вернется, но жаль, что он не был с нами в течение всего турне,
– сказал Артета.
В процессе подготовки "канониры" еще сыграют против французского Монако (2 августа). А уже 6 августа Арсенал сыграет в финале Суперкубка Англии против МанСити, который даст старт новому сезону для подопечных Артеты.
Зинченко уже заслужил любовь болельщиков
- 22 июля 2022 Александр Зинченко перешел в Арсенал из МанСити.
- Контракт украинского футболиста с "канонирами" рассчитан до конца июня 2026 года.
- С момента перехода украинец провел в футболке лондонского клуба 33 матча, в которых забил дебютный гол и отдал 2 ассиста.
- Практически сразу Зинченко стал своим в Арсенале и получил стабильное место в основе. Болельщики и новые партнеры команды в восторге от игры и победного менталитета украинца на футбольном поле.
- Фанаты Арсенала почти каждого матча поют песни об Александре.
- Его конкурент по позиции на поле Киран Тирни признался, что учится и берёт пример с Зинченко.