Зинченко – высококачественный игрок, – тренер Арсенала в восторге от трансфера украинца

Украинский полузащитник Александр Зинченко официально стал игроком Арсенала. Наставник лондонского клуба Микель Артета верит, что новичок поможет команде вернуть менталитет победителя.

Артета: Мы здесь, чтобы побеждать

Украинский полузащитник Александр Зинченко сменил клуб в летнее межсезонье. Он присоединился к лондонскому Арсеналу.

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Главный тренер лондонской команды подчеркнул, что клуб отдал украинскому игроку важную роль в команде.

Да, потому что мы здесь, чтобы побеждать. Чтобы побеждать и играть, как мы этого хотим. А Александр способен на то и другое. У него есть подготовка, у него есть опыт в этом. Кроме того, он хочет получить немаловажную роль в команде. Сейчас он находится на таком этапе своей карьеры, когда ищет новый вызов. А Арсенал, как клуб, да я, как тренер, можем предложить ему это,

– сказал Артета.

Также специалист отметил профессиональные качества полузащитника. Он вспомнил, как в 2016-2019 годах работал ассистентом Гвардиолы в Сити.

"У Александра хорошие не только футбольные качества, но и человеческие. Кем он является как личность, за что он выступает, какой у него сильный характер, какая у него страсть к игре.

Никогда не забуду, как он всегда был первым на тренировках. Как он был первым, кто доставал мячи, первым, кто тренировался, первым, кто всегда требовал больше. Он решил играть на самом высоком уровне и реализовать свой потенциал. Такие качества уникальны.

Мы очень рады, что Александр присоединился к нам. Это игрок, которого я очень хорошо знаю. Я продолжал следить за ним после ухода из Манчестер Сити", – отметил тренер Арсенала.

Александр – высококачественный игрок, который предоставит нам варианты и универсальность. Речь идет не только о позициях, на которых он может играть, но и об универсальности, которую он предоставит нам в атаке и защите. Александр – человек с отличными человеческими качествами и характером. Я рад, что все приложили огромные усилия, чтобы подписать Александра,

– добавил Артета.

Что известно о переходе Зинченко в Арсенал