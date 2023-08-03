Мудрик осуществил мечту юного футболиста из Мариуполя, пострадавшего от дрона окупантов: видео

Артем Свергун – 16-летний украинец из Мариуполя, мечтавший построить большую футбольную карьеру. Но 2 марта 2022 его мечту разрушила Россия.

В этот день Артём со своими друзьями пошел играть в любимый футбол. Перед уличным матчем в Мариуполе, которое впоследствии почти полностью уничтожили оккупанты и временно оккупировали его, вражеский дрон прилетел к полю, где были ребята, и сбросил гранату.

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История несокрушимого футболиста из Мариуполя

По словам Артема, сначала он и друзья подумали, что это обычная дрона, которая не несет никакой угрозы, а просто с полета снимает город. Однако здесь юные футболисты ошиблись.

Ребята начали бежать, но не успели добраться до безопасного места. Лучший друг Артема, Илья, которому оторвало ноги, погиб, а второй получил ранения. Артема спас прохожий и семью прибежавших на взрыв погибшего 15-летнего друга.

После чего Артема увезли в больницу. К сожалению, именно в этот день 2 марта оккупанты начали штурмовать город, поэтому из-за сильных обстрелов в больнице не предоставили молодому футболисту нужную помощь (перевязки). Он потерял много крови. Потому через несколько дней у него бросилась гангрена на левой ноге. Поэтому Артема ждала ампутация выше колена, а его правая нога парализована.

Тогда спортсмена перевезли в донецкую больницу, где уже на него вышла британская волонтер, пообещавшая вывести его за границу на лечение. Артем уехал в Германию, а впоследствии отправился на протезирование в США, где поднимают на ноги многих потерявших конечности украинских военных. Парень уже получил протезирование левой ноги.

Отметим, что до полномасштабного вторжения России в Украину Артем профессионального занимался футболом в юношеской команде Мариуполя и мечтал посвятить всю жизнь любимой игре миллионов. Теперь главная мечта Артема – снова ходить.

Теплая встреча с кумиром

3 августа Артем получил мотивационную встречу с его футбольным кумиром – левым вингером Челси Михаилом Мудриком, который вместе с командой готовится к новому сезону через американское турне.

В этот день Челси как раз провело игру против дортмундской Боруссии, закончившейся ничьей 1:1, а Мудрик принял участие в голевой атаке "аристократов". Михаил удачно подал со штрафного.

После матча Мудрик встретился с Артемом и подарил ему свою игровую футболку с 15 номером на спине.

Лучшие моменты случаются, когда мечты сбываются и дают нам силу двигаться дальше. Спасибо Михаилу за его простоту и открытое сердце, вместе мы сильны. Слава Украине,

– подписали видео в инстаграмме PROTEZ FOUNDATION.

Мудрик встретился с футболистом из Мариуполя: смотрите видео

Мудрик: Возможно, именно из-за меня Бог отвечает на чьи-то молитвы

Футболист лондонского клуба отреагировал на такую встречу из-за своих соцсетей, обозначив личную страницу Артема в инстаграмме.

Рад иметь возможность осуществлять чьи-то мечты, возможно, именно через меня Бог отвечает на чьи-то молитвы,

– подписал видео Мудрик.



Реакция Мудрика на встречу с Артемом / Скриншот из инстаграмма Михаила