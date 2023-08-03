У цей день Артем зі своїми друзями пішов грати в улюблений футбол. Перед вуличним матчем у Маріуполі, яке згодом майже повністю знищили окупанти та тимчасово окупували його, ворожий дрон прилетів до поля, де були хлопці, та скинув гранату.

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Історія незламного футболіста із Маріуполя

За словами Артема, спершу він та друзі подумали, що це звичайний дрон, який не несе жодної загрози, а просто з польоту знімає місто. Однак тут юні футболісти помилились.

Хлопці почали втікати, але не встигли дістатись безпечного місця. Найкращий друг Артема, Ілля, якому відірвало ноги, загинув, а другий отримав поранення. Артема врятував перехожий та сім'ю загиблого 15-річного друга, які прибігли на вибух.

Після чого Артема повезли у лікарню. На жаль, саме у цей день 2 березня окупанти почали штурмувати місто, тому через сильні обстріли у лікарні не надали молодому футболісту потрібну допомогу (перев'язки). Він втратив багато крові. Тому через декілька днів у нього кинулась гангрена на лівій нозі. Тому на Артема чекала ампутація вище коліна, а його права нога паралізована.

Тоді спортсмена перевезли у донецьку лікарню, де вже на нього вийшла британська волонтерка, яка пообіцяла вивести його за кордон на лікування. Артем поїхав у Німеччину, а згодом відправився на протезування у США, де підіймають на ноги багатьох українських військових, які втратили кінцівки. Хлопець вже отримав протезування лівої ноги.

Відзначимо, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Артем професійного займався футболом у юнацькій команді Маріуполя та мріяв присвятити усе життя улюбленій грі мільйонів. Тепер головна мрія Артема – знову ходити.

Тепла зустріч із кумиром

3 серпня Артем отримав мотиваційну зустріч із його футбольним кумиром – лівим вінгером Челсі Михайлом Мудриком, який разом із командою готується до нового сезону через американське турне.

У цей день Челсі якраз провело гру проти дортмундської Боруссії, яка закінчилась нічиєю 1:1, а Мудрик взяв участь у гольовій атаці "аристократів". Михайло вдало подав зі штрафного.

Після матчу Мудрик зустрівся із Артемом та подарував йому свою ігрову футболку із 15-м номером на спині.

Найкращі моменти трапляються, коли мрії збуваються і дають нам силу рухатися далі. Дякуємо Михайлу за його простоту і відкрите серце, разом ми сильні. Слава Україні,

– підписали відео в інстаграмі PROTEZ FOUNDATION.

Мудрик зустрівся з футболістом із Маріуполя: дивіться відео

Мудрик: Можливо, саме через мене Бог відповідає на чиїсь молитви

Футболіст лондонського клубу відреагував на таку зустріч через свої соцмережі, позначивши особисту сторінку Артема в інстаграмі.

Радий мати змогу здійснювати чиїсь мрії, можливо, саме через мене Бог відповідає на чиїсь молитви,

– підписав відео Мудрик.



Реакція Мудрика на зустріч із Артемом / Скриншот із інстаграму Михайла