Бавария не смогла подписать нападающего сборной Украины, доставшегося лидеру Бундеслиги
Источник:Украинский футбол
Украинские футболисты фееруют не только в первенствах топовых лиг Европы, но и в юношеских чемпионатах. Одним из таких талантов украинского футбола в Германии Артем Степанов.
Артему Степанову всего 16 лет, а у него уже есть действующий контракт с леверкузенским Байером, с которым недавно его продлил. 9 января футболист сообщил о пролонгации сотрудничества (до конца сезона-2026/2027).
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Мог оказаться в Мюнхене
Украинский футболист не скрывал своей радости с этого момента.
Оказалось, что Степанов мог не оказаться в Баере. Мюнхенская Бавария предлагала Артему контракт на 3 года, но не сложилось. Украинец попал в клуб из Леверкузена и счастлив такому повороту в своей карьере.
Хочу сказать, что Бавария предложила мне контракт на три года, но потом произошли события, которые не зависели от меня… Однако я искренне рад, что так сложилось, и я оказался в Леверкузене,
– сказал юный футболист.
Отметим, что Степанов выступает за команду Байера U-17, куда перебрался летом 2022-го из структуры донецкого Шахтера. Артему еще нет 17 лет, а его рост уже более 1,90 метра. В леверкузенском клубе растет таранный нападающий.
- В текущем сезоне-2023/2024 Степанов провел уже 17 матчей, в которых забил 9 голов и отдал один ассист.
- Артём является футболистом сборной Украины U-17 (3 поединка, 3 мяча). Также поиграл за национальную команду U-16 (3 встречи, 2 результативных удара).