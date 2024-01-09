В начале августа 2022 года Артем Степанов перебрался из структуры донецкого Шахтера в леверкузенский Байер. По информации Transfermarkt, контракт украинского футболиста с немцами был рассчитан до конца сезона-2023/2024.

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Продолжит карьеру в Германии

В этом сезоне украинец, выступающий на позиции форварда и имеющий более 1,90 роста, отыграл за немецкую команду U-17 16 матчей, в которых наколол 9 голов и отдал один ассист.

9 января 2024 года 16-летний игрок сообщил о продолжении сотрудничества с Байером. Его новое соглашение рассчитано до конца сезона-2026/2027.

Я счастлив быть частью большой команды. Спасибо клубу за доверие, а Sports360 за поддержку. Двигаемся дальше,

– подписал фото Степанов.



Байер продлил контракт с Артемом Степановым / Фото с инстаграмма футболиста

Похоже, что в немецком клубе рассмотрели талант в воспитаннике донецкого Шахтера, для которого Байер стал вторым клубом в еще юной карьере.

К слову, первая команда Байера после 16 туров лидирует в немецкой Бундеслиге, набрав 42 балла.

Отметим, что Степанов является действующим футболистом сборной Украины U-17 (3 поединка, 3 мяча). До этого выступал за национальную команду до 16 лет (3 матча, 2 гола).