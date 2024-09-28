14-річний півзахисник взяв участь у двох поєдинках на турнірі в Іспанії: з Англією (0:3) та Францією (0:8). У першому матчі Рибак зіграв з перших хвилин, а в другому вийшов на заміну, пише 24 Канал.

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Буковинський Мессі

Артем Рибак народився у Чернівцях. У місцевій Буковині хлопець розпочав займатися футболом. На технічного хавбека звернули увагу селекціонери Шахтаря. В академії "гірників" Артем перебував до початку військового вторгнення Росії.

У 2022 році він разом з мамою переїхав до Іспанії. Там він успішно пройшов перегляд у Барселоні та приєднався до юнацької команди "блаугранас".

Артем своєю статурою та грою на футбольному полі дуже нагадує легендарного аргентинця Ліонеля Мессі. Рибак теж худорлявий та невеликого зросту. Хлопець володіє точним пасом і чудовим ударом з лівої ноги. Не дивно, що його улюбленим гравцем є великий Лео.

У першому ж сезоні Артем разом з командою став чемпіоном Іспанії у своїй віковій групі. На рахунку українця 9 голів та 7 асистів у 15 матчах.

Відео з Артемом Рибаком у Барселоні

Свій наступний матч збірна України на турнірі в Мурсії зіграє 30 вересня. Будемо сподіватися, що підопічні Юрія Мороза здобудуть перемогу, а хавбек Барселони Артем Рибак заб'є дебютний гол.