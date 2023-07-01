Украина завоевала "бронзу" и гарантировал еще одну медаль в кикбоксинге на Европейских играх

Кикбоксер из Житомира Артем Мельник завоевал бронзовую награду на соревнованиях по кикбоксингу. На счету наших спортсменов уже 37 медалей.

В соревнованиях по кикбоксингу Украину представляли четыре спортсмена: Мария Белкина (фул-контакт, 52 кг), Тимур Бриков (фул-контакт, 75 кг), Павел Замятин (лайт-контакт, 79 кг) и Артем Мельник (фул-контакт, 86 кг). Белкина и Замятин прекратили борьбу на стадии четвертьфиналов, а вот Брыков и Мельник пробились в полуфиналы, пишет 24 Канал.

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Историческая медаль Мельника

Артем Мельник в полуфинале встретился с испанским кикбоксером Хамди Мохаммедом. В очном противостоянии сильнее оказался представитель Испании, одержавший победу со счетом 2:1.

Таким образом, Артем Мельник стал бронзовым призером Европейских игр и принес первую медаль для Украины по кикбоксингу. Эта награда стала 37-й для Украины на турнире.

Еще одну медаль в кикбоксинге гарантировал Тимур Бриков. Украинец выиграл свой полуфинал у сербского спортсмена Александара Коновалова. В решающем поединке Тимур встретится с грузином Лукой Шонией. Поединок состоится в воскресенье, 2 июля.

. На счету украинских спортсменов уже 37 наград: "золото" – 19, "серебро" – 10, "бронза" – 8. В медальном зачете наша сборная занимает третье место. Впереди Украины Италия и Испания.