Экс- игрок Днепра-1 перебрался в АЕК, который будет противостоять команде Кучера в еврокубках

Артем Громов решил продолжить карьеру на Кипре, где присоединился к лидеру местного чемпионата. Команда из Ларнаки будет как раз играть против бывшей команды украинца в Лиге конференций.

В конце 2022 Днепр-1 простился с несколькими игроками. Одним из них был Артем Громов, успевший поиграть за команду только полсезона.

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Тем временем нападающий подыскал себе новый клуб, при чем карьеру Артем решил продолжить за границей. Официальный сайт АЕКа из Ларнаки сообщил о принципиальной договоренности с украинцем.

Громов теперь против Днепра-1

Киприоты сообщают, что в ближайшие дни Артём должен прибыть в расположение клуба и подписать соглашение на полтора года. В клуб он присоединился в статусе свободного агента, ведь днепряне расторгли контракт с Громовым.

За Днепр-1 33-летний нападающий наиграл 14 матчей, оформив по одному голу и ассисту. До этого Артем представлял Ворсклу, Динамо, Заря и российские Крылья Советов. Кроме того, на его счету два поединка за сборную Украины.

Напомним, что АЕК уже встречался с Днепром-1 в этом сезоне, дважды обыграв команду Александра Кучера в квалификации Лиги Европы (1:1 и 3:0). Более того, обе команды еще раз сыграют между собой, уже в 1/16 финала Лиги конференций (16 и 23 июля).

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АЕК и Днепр-1 лидируют в чемпионате

Кроме того, команда из Ларнаки дважды играла с Динамо в нынешнем ЛЕ и получила в этих поединках четыре балла (1:0 и 3:3). В чемпионате же после 20 туров АЕК идет на первом месте, опережая АПОЭЛ на один и Пафос – на три балла.

Днепр-1 тоже лидирует в чемпионате. Команда Александра Кучера выиграла 11 из 14 матчей в УПЛ и имеет преимущество над Шахтером в пять очков при игре в запасе у дончан.