Лупил из танка по оккупантам: Федецкий рассказал, как Усик делал "хороших русских"

Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий поделился новыми подробностями пребывания Александра Усика на передовой. Чемпион мира по боксу овладел еще одной военной специальностью.

В конце апреля чемпион мира по боксу Александр Усик посетил передовую защитников Украины. Топ-боксер не только поддержал воинов на опасных участках фронта, но и передал "привет" оккупантам из миномета. Однако на этом "подарки" россиянам не закончились.

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Из Нью-Йорка по оккупантам

Бывший игрок Карпат и Днепра Артем Федецкий рассказал, что Александр Усик во время визита в Донбасс стрелял по российским захватчикам из танка. События происходили вблизи поселка Нью-Йорк.

"Поехал туда, взял из Нью-Йорка и поехал 155-м туда, б***ь, по оркам. Из танка бил. Лез ползком, по нему стреляли, а он стрелял из танка. Я это знаю точно. Из танка стрелял. Усик стрелял. Я это знаю, поверьте мне. Видео нет. Б***ь, танк нормальный. С дулом.

Это было, когда он ездил в Нью-Йорк. Это село такое. Он просто поехал к пацанам. Но этого видео, как он стрелял из танка, нет. Я знаю, что это было точно", – рассказал Федецкий.