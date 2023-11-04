Артем on fire: Довбик стал самым результативным украинским футболистом Ла Лиги

Артем Довбик провел отличный матч за Жирону в рамках 12-го тура Ла Лиги против Осасуны. Украинец вышел в старте "красно-белых" и помог команде первой повести в счете.

Уже на 16-й минуте Довбик ассистировал на Мартина, а Жирона открыла счет во встрече Затем Осасуна в течение двух таймов забила дважды и уже повела в счете 2:1. Далее за дело снова взялся Артем и помог ему в этом вышедший на поле из замены Виктор Цыганков, сообщает 24 Канал.

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На 71-й минуте Довбик сравнял цифры на табло, заперев на дальней стойке передачу с фланга от Гутьерреса.

А уже через девять минут Артем сделал довольно смешной ассист на Цыганкова, который вывел Жирону вперед 2:3.

До финального свистка "красно-белые" забили еще один мяч и установили окончательный счет встречи 2:4.

Довбик отличился в игре против Осасуны по системе "гол плюс пас" и вошел в историю Ла Лиги. Артём стал самым результативным украинским футболистом в истории испанского первенства.

За 15 сыгранных матчей Довбик забил 7 голов (6 – в Ла Лиге) и отдал 5 ассистов (4 – в Ла Лиге). Артему удалось опередить бывшего нападающего Артема Кравца, который в свое время наколотил 5 голов в 26 сыгранных поединках за Гранаду. Также 2 ассиста.

Также в этом списке следует упомянуть Евгения Коноплянки, который оформил 4 гола в футболке Севильи, за которую выступал июля 2015 по июль 2017 с перерывом на аренду в немецкое Шальке.

Однако у Довбика есть серьезный конкурент – Виктор Цыганков, имеющий в своем активе уже 5 голов в футболке Жироны. Но это здоровая конкуренция двух украинцев, которая приносит пользу команде Мичела Санчеса.