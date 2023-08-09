"Это было проблемой": Цыганков дал совет Довбику, чтобы тот не наступил на те же грабли в Жироне

Виктор Цыганков пытается помочь Артему Довбику адаптироваться в коллективе. Вингер не хочет, чтобы форвард столкнулся с теми же проблемами в Испании, что и он.

Артем Довбик рассказал о важности присутствия Виктора Цыганкова в Жироне. Форвард ответственно относится к своему переходу.

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Помогут друг другу

Артем Довбик прекрасно понимает всю упавшую на его плечи ответственность. Жирона потратила на украинского нападающего рекордную сумму для своего клуба, заплатив Днепру-1 7 миллионов евро (ранее самым дорогим приобретением каталонцев был Ориоль Ромеу, перешедший за 5,5 миллиона евро из Саутгемптона, за Цыганкова отдали 5 миллионов). Таким образом, форвард должен сразу же демонстрировать свой высокий класс в Испании, чтобы не оставлять за собой лишних вопросов.

К тому же, Довбик признался, что ему очень импонирует тот факт, что в команде присутствует другой украинский футболист Виктор Цыганков. Дело в том, что такой фактор поможет Артему как можно быстрее адаптироваться в каталонском коллективе, что, конечно же, повлияет на выступления форварда. Также следует отметить, что Цыганков уже успел поделиться с Довбыком ценным советом.

Ответственность, конечно, ощущается. На меня были потрачены рекордные деньги. Я хочу выжать максимум из себя в этой команде. Думаю, что моя работа на футбольном поле конвертируется в голы в Ла Лиге. Цыганков посоветовал, чтобы я не был скромным и ничего не боялся. Он признался, что это было его проблемой в начале, что он боялся что-то спрашивать. Поэтому больше времени ушло на адаптацию. Думаю, его присутствие здесь даст мне больше свободы,

– сказал Довбык.

Напомним, что украинский форвард уже дебютировал в составе Жироны, однако в товарищеском матче против Лацио (2:1). Теперь же Артем получит возможность выйти на поле в цветах каталонского клуба впервые в официальной игре, которая может произойти уже в ближайшее время, поскольку в субботу, 12-го августа, каталонский коллектив ждет поединок против Реал Сосьедад в рамках первого тура Ла Лиги. Матч состоится на домашнем стадионе "бело-голубых" "Reale Arena" в 18:00.

Артем Довбык в Днепре-1