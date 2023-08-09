Артем Довбик розповів про важливість присутності Віктора Циганкова у Жироні. Форвард відповідально відноситься до свого переходу.

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Допоможуть одне одному

Артем Довбик прекрасно розуміє усю відповідальність яка впала на його плечі. Жирона витратила на українського нападника рекордну суму для свого клубу, заплативши Дніпру-1 7 мільйонів євро (раніше найдорожчим придбанням каталонців був Оріоль Ромеу, який перейшов за 5,5 мільйонів євро із Саутгемптона, за Циганкова віддали 5 мільйонів). Таким чином, форвард повинен відразу демонструвати свій високий клас у Іспанії, аби не залишати за собою зайвих запитань.

До того ж Довбик зізнався, що йому дуже імпонує той факт, що в команді присутній інший український футболіст Віктор Циганков. Діло в тому, що такий фактор допоможе Артему якнайшвидше адаптуватись в каталонському колективі, що звичайно ж, прямо вплине на виступи форварда. Також варто відзначити, що Циганков уже встиг поділитись з Довбиком цінною порадою.

Відповідальність, звичайно, відчувається. На мене були витрачені рекордні гроші. Я хочу вичавити максимум із себе в цій команді. Думаю, що моя робота на футбольному полі конвертується в голи в Ла Лізі. Циганков порадив, щоб я не був сильно скромним і нічого не боявся. Він зізнався, що це було його проблемою на початку, що він боявся щось питати. Через це більше часу пішло на адаптацію. Думаю, його присутність тут дасть мені більше свободи,

– сказав Довбик.

Нагадаємо, що український форвард уже дебютував у складі Жирони, проте в товариському матчі проти Лаціо (2:1). Тепер ж Артем отримає нагоду вийти на поле у кольорах каталонського клубу вперше в офіційній грі, що може статися уже найближчим часом, оскільки в суботу, 12-го серпня, на каталонський колектив чекає поєдинок проти Реал Сосьєдаду в рамках першого туру Ла Ліги. Матч відбудеться на домашньому стадіоні "біло-блакитних" "Reale Arena" о 18:00.

Артем Довбик у Дніпрі-1