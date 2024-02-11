Довбик не сдержал эмоций во время разговора о войне в Украине: трогательное видео

Украинские лидеры Жироны Артем Довбик и Виктор Цыганков дали большое и искреннее интервью журналисту Дмитрию Поворознюку, который тоже в свое время попробовал на собственной шкуре путь профессионального футболиста. В конце разговора лучший нападающий команды не сдержал своих эмоций, когда говорил о войне в Украине.

Украинские легионеры откровенно рассказали, как изменилось отношение испанцев к войне в Украине. К сожалению, местные начали забывать об ужасах, которые происходят в родной стране Артема Довбика и Виктора Цыганкова.

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Тема войны в Украине является болезненной для Довбика

Звезды сборной Украины заметили, что испанцы не могут до конца понять, что происходит в нашей стране. Цыганков заверил, что это их миссия помогать людям в родной стране.

Ощущение страха за родных и близких. Родители и вся моя семья находится в Украине,

– сказал Артем и не сдержал эмоций.

Тогда слово взял Цыганков, а Довбик вышел из кадра, чтобы несколько успокоиться от болезненных для него моментов разговора.

Жена Артема заверила, что событий, которые происходят в Украине очень сильно трогают сердце Довбика. Футболист Жироны держит контакт со многими украинцами с передовой. Любимая нападающего рассказала, что Артем очень много помогает армии, но делает это тихо, не публично.

Именно Артем был инициатором розыгрыша, где вместе с Дмитрием Поворознюком собрали средства на покупку дронов для наших военных.

Довбик выступает за Жирону с августа 2023-го года, когда подписал контракт до конца июня 2028-го. В футболке каталонского клуба уже провел 25 матчей (14 голов и 7 ассистов). Артем стал лидером атаки и является лучшим бомбардиром команды в этом сезоне-2023/2024.

Видео интервью Довбыка и Цыганкова