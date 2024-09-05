Украина потеряла Довбыка перед матчами Лиги наций: почему не сыграет новичок Ромы

Уже 7 сентября сборная Украины по футболу проведет стартовый матч группового этапа дивизиона В в рамках Лиги наций сезона-2024/2025. К сожалению, "сине-желтые" понесли большую кадровую потерю перед первыми играми.

5 сентября стало известно, что Сергей Ребров не сможет рассчитывать на Артема Довбыка. Футболист итальянской Ромы пропустит оба сентябрьских матча Украины в Лиге наций.

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Довбик не сыграет в Лиге наций

Форвард попал в заявку сборной Украины, но не сыграет в сентябре из-за повреждения. Отметим, что в заявке Сергея Реброва остаются два нападающих – Роман Яремчук и Владислав Ванат.

К слову. Из-за травмы "сине-желтым" также не поможет центрбек киевского Динамо Денис Попов.

В сентябре Украина проведет два матча дивизиона В Лиги наций. Уже 7 сентября подопечные Реброва сыграют "дома" против Албании. Поединок состоится на стадионе "Eden Arena" в чешской Праге в 21:45 (по киевскому времени).

Второй матч украинская сборная сыграет на выезде против Албании – 10 сентября. Время и место проведения неизменно.

Напомним, что 2 сентября 2024 года Довбик перебрался из Жироны в Рому, подписав контракт с "волками" до конца июня 2029-го года. Артем уже провел за новую команду 3 матча, но пока не отличался результативными действиями.