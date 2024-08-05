Это было большое приключение, – Артем Довбик мило попрощался с Жироной

Украинский футболист Артем Довбик попрощался с Жироной после перехода в Рому. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем инстаграме.

2 августа Рома официально объявила о подписании Артема Довбика. Соглашение футболиста и клуба рассчитано до 2029 года.

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Прощание Довбика с "каталонцами"

Украинский футболист в своей заметке поблагодарил всех за поддержку, отметив, что гордился быть частью Жироны.

Хочу поблагодарить футбольный клуб Жирона за доверие ко мне и болельщиков за поддержку команды в трудные времена. В этом году это было большое приключение, и я очень горжусь тем, что был маленькой частью этой истории. Команда с большим сердцем,

– написал Артем Довбик.

Украинский футболист сыграл за Жирону 41 матч, в котором забил 25 гола и отдал 10 результативных передач.

Напомним, что в составе "каталонцев" Довбик стал лучшим бомбардиром сезона испанского первенства и стал обладателем трофея Пичичи. Артем – первый украинец, которому покорилось такое футбольное достижение.