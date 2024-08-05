Украинец хочет остаться в Реале, но при условии, что он получит много времени игровой практики, которую ему не могут гарантировать. Поэтому Андрей окончательно не определился со своим будущим и рассматривает возможность покинуть "бланкос".

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Андрей Лунин и Реал Мадрид

Сообщают, что украинский голкипер может не сыграть в официальных матчах за "сливочных" в этом году. В клубе полностью доверяют основному вратарю – Тибо Куртуа. А Андрея рассматривают только как дублера бельгийского голкипера.

Поэтому Лунин возможно сыграет только в январе 2025 года, когда начнется третий круг Кубка Испании. Напомним, что в прошлом сезоне Андрей заменил травмированного Куртуа и домопиг Реалу выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов.

Ранее, Андреем интересовались такие клубы как Бавария, Арсенал, Манчестер Юнайтед и Челси. В прошлом сезоне голкипер сыграл за "бланкос" 31 матч, пропустил 32 гола и сохранил 12 раз ворота Реала нетронутыми. Тренер Реала Карло Анчелотти недавно прокомментировал будущее Лунина.