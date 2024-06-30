Довбык отметился достижением на Евро-2024: что покорилось нападающему сборной Украины

Нападающий сборной Украины Артем Довбик попал в важный рейтинг после выступлений на Евро-2024. Игрок стал одним из лучших на чемпионате Европы.

Сборная Украины, несмотря на рекордное для себя количество очков на групповом этапе, вылетела из турнира. На чемпионате Европы по футболу "сине-желтые" уступили Румынии (3:0), победили Словакию (2:1) и расписали мирную ничью с Бельгией (0:0), однако решающим фактором была разница голов.

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В какой рейтинг попал Довбик

Нападающий сборной Украины и испанской Жироны попал в десятку лучших игроков Евро-2024 по количеству касаний в штрафной площадке соперника.

Артем Довбык занял 7-ю позицию с показателем в размере 19 касаний. Возглавил рейтинг нападающий сборной Германии Кай Гаверц, в активе которого 35 касаний к мячу в штрафной площади соперника.



Рейтинг лучших игроков на Евро по количеству касаний к мячу / Фото Squawka

В матчах группового этапа на чемпионате Европы-2024 по футболу Артем Довбик не отметился забитыми мячами.

Напомним, что недавно портал Whoscored обнародовал рейтинг игроков Евро-2024 с самыми низкими оценками. В него вошли и три футболиста сборной Украины.