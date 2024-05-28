Утешительный приз для лучшего бомбардира: Довбик попал в команду сезона Ла Лиги

Состоялась церемония награждения лауреатов сезона 2023/24 в Ла Лиге. Среди претендентов на одну из наград был украинец Артем Довбик.

Украинский форвард Жироны Артем Довбик претендовал на приз лучшему игроку Ла Лиги. Однако в этой номинации награду получил хавбек Реала Джуд Беллингем.

Читайте также Жирона отказала Атлетико в трансфере Довбыка: "матрасники" предлагали бешеные деньги за украинца

Заслуженное признание Довбика

Впрочем, лучший бомбардир чемпионата Испании тоже не остался без награды. Украинский нападающий попал в символическую сборную сезона Ла Лиги 2023/24 по версии Globe Soccer Awards.

К сожалению, в число избранных не попал еще один украинский легионер каталонцев – Виктор Цыганков. Зато нашлись места для трех игроков Жироны: Алейши Гарсии, Мигелю Гутьерресу и Савио. Также в команде сезона Унаи Симон из Атлетика, Илкай Гюндоган из Барселоны и Роберт Левандовски из Барселоны.

Отметим, что лучшим тренером Ла Лиги признан Мичела Санчеса – наставника Жироны.