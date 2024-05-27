Он был фанстастическим, – Довбык подытожил свой сезон в чемпионате Испании

Артем Довбык прокомментировал свой проведенный сезон в Ла Лиге. В частности он поделился впечатлениями от игры за Жирону.

Жирона завершила сезон-2023/2024 в Ла Лиге разгромной победой над Гранадой. В частности по результатам этого матча Артем Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

Читайте также Артем Довбик попал в топ-5 награды "Золотая бутса": кто стал обладателем трофея

Довбик поделился эмоциями по завершению сезона

В своем инстаграме Артем выставил пост, в котором подвел итоги. В первую очередь, украинский футболист поблагодарил команду и болельщиков за поддержку на протяжении сезона.

Я хочу поблагодарить свою команду за постоянную поддержку, а болельщиков – за их невероятный энтузиазм. Этот сезон был фантастическим, потому что мы были как одна семья. Большое спасибо вам за все!

– написал Артем Довбик.

В сезоне-2023/2024 Артем Довбик сыграл за Жирону 41 матч, в котором забил 25 голов и отметился 10-ю результативными передачами.

Напомним, что украинец получил Трофей Пичичи за наибольшее количество забитых голов в Ла Лиге.