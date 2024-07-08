Трансфер состоится: игрок сборной Украины переходит в топ-клуб

Форвард каталонской Жироны и сборной Украины Артем Довбык заинтересовал ряд известных европейских клубов. Игрок в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Была информация, что Довбык определится со своим будущим после Евро-2024, из которого сборная Украины вылетела еще на стадии группового этапа. Артем вроде бы решил продолжить свои выступления в Жироне, но теперь появились новые слухи.

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Покинет ли Довбик Жирону

Сообщают, что Атлетико Мадрид согласился заплатить 40 миллионов евро за Артема Довбика. В ближайшие несколько дней игрок подпишет полноценный контракт с "матрасниками".

До этого Атлетико предлагало 25 миллионов евро за украинского голеадора, а Жирона хотела 40 миллионов, что создавало напряжение вокруг трансфера. Зарплату в новом клубе Артем будет получать в размере 3,5 миллионов евро.

Контракт Довбыка с жиронцами действует до лета 2028 года. В сезоне-2023/2024 украинец провел 39 матчей, забил 24 гола и отдал 10 ассистов. Также Артем стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и получил трофей Пичичи . В прошлом сезоне Атлетико занял 4 место в испанском чемпионате и также сыграет в Лиге чемпионов.

Напомним, что не только "матрасники" хотели подписать украинского форварда. Игроком интересовались такие клубы как Барселона, Милан, Манчестер Сити.