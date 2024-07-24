Отсутствует на тренировке Жироны: Артем Довбик отправился в Мадрид

По имеющейся информации, Артем Довбик отправился в Мадрид по поводу сделки с Атлетико. Украинского игрока не было на последней тренировке Жироны.

В летнее трансферное окно целый ряд клубов заинтересован в подписании украинского лидера Жироны Артема Довбыка, однако наиболее заинтересован в трансфере – мадридский Атлетико. Каталонский клуб хочет получить за нападающего не менее, чем 40 миллионов евро.

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Довбик стал ближе к трансферу

По информации испанского журналиста, то, что украинский нападающий отправился в Мадрид в очередной раз доказывает тот факт, что Жирона близка к окончательному согласованию соглашения с мадридским Атлетико по трансферу Артема Довбика.

В сезоне-2023/2024 Артем Довбик сыграл за Жирону 41 матч во всех турнирах, в которых забил 25 голов и отдал 10 ассистов.

Напомним, что Артем Довбик перешел в каталонский клуб в августе 2023, подписав 5-летний контракт. Жирона заплатила 7 миллионов евро за игрока, что стало рекордным трансфером "каталонцев".