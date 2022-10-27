Можем показать Европе и миру, кто такие украинцы – Довбик перед важным матчем Днепра-1
Источник:сайт Днепра-1
Нападающий днепровского клуба зажигает в Лиге конференций, что помогает его команде быть в шаге от выхода в плей-офф. Артем также рассказал о другой мотивации против Аполлона.
Уже вечером в четверг пройдет матч 5-го тура Лиги конференций с участием Днепра-1. Команда Александра Кучера в номинально домашнем поединке сыграет против кипрского Аполлона.
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Днепряне очень близки к выходу в плей-офф уже в первом своем еврокубковом сезоне. Лидер атак клуба Артем Добвик настроен на победу над киприотами, рассказав о мотивации перед игрой
Я верю в то, что победа и удача будут на нашей стороне. Мы надеемся только на положительный результат и будем играть победу. В случае успеха, наш клуб обеспечит себе место в евровесне. Для нашей страны это важно, ведь мы набираем очки для клубного коэффициента УЕФА. Это важно для всего чемпионата. Мы можем показать Европе и всему миру, кто такие украинцы и за кого мы боремся. Конечно, мы чувствуем усталость, ведь мы не каждый год играем по такому графику и это довольно сложно. Но мы восстанавливаемся, поэтому для каждого футболиста лучше играть и тем самым мы держим себя в тонусе.
– отметил Довбик.
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Турнирное положение
Отметим, что для выхода в плей-офф подопечным Александра Кучера достаточно не проиграть Аполлону. Днепряне идут вторыми и опережают чемпиона Кипра на три очка, а Вадуц – пять. Первым идет АЗ Алкмаар, имеющий преимущество в два балла украинцам.
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|АЗ Алкмаар
|3
|0
|1
|8:4
|9
|2
|Днепр-1
|2
|1
|1
|7:5
|7
|3
|Аполлон
|1
|1
|2
|4:6
|4
|4
|Вадуц
|0
|2
|2
|4:8
|2
К слову, Артем Довбик лидирует в гонке бомбардиров Лиги конференций. Нападающий сборной Украины отличился четырьмя голами и двумя результативными передачами.