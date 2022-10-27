Уже вечером в четверг пройдет матч 5-го тура Лиги конференций с участием Днепра-1. Команда Александра Кучера в номинально домашнем поединке сыграет против кипрского Аполлона.

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Днепряне очень близки к выходу в плей-офф уже в первом своем еврокубковом сезоне. Лидер атак клуба Артем Добвик настроен на победу над киприотами, рассказав о мотивации перед игрой

Я верю в то, что победа и удача будут на нашей стороне. Мы надеемся только на положительный результат и будем играть победу. В случае успеха, наш клуб обеспечит себе место в евровесне. Для нашей страны это важно, ведь мы набираем очки для клубного коэффициента УЕФА. Это важно для всего чемпионата. Мы можем показать Европе и всему миру, кто такие украинцы и за кого мы боремся. Конечно, мы чувствуем усталость, ведь мы не каждый год играем по такому графику и это довольно сложно. Но мы восстанавливаемся, поэтому для каждого футболиста лучше играть и тем самым мы держим себя в тонусе.

– отметил Довбик.

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Турнирное положение

Отметим, что для выхода в плей-офф подопечным Александра Кучера достаточно не проиграть Аполлону. Днепряне идут вторыми и опережают чемпиона Кипра на три очка, а Вадуц – пять. Первым идет АЗ Алкмаар, имеющий преимущество в два балла украинцам.

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 АЗ Алкмаар 3 0 1 8:4 9 2 Днепр-1 2 1 1 7:5 7 3 Аполлон 1 1 2 4:6 4 4 Вадуц 0 2 2 4:8 2

К слову, Артем Довбик лидирует в гонке бомбардиров Лиги конференций. Нападающий сборной Украины отличился четырьмя голами и двумя результативными передачами.