Вже ввечері у четвер пройде матч 5 туру Ліги конференцій за участю Дніпра-1. Команда Олександра Кучера в номінально домашньому поєдинку зіграє проти кіпрського Аполлона.
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Дніпряни вкрай близькі до виходу у плей-офф вже у першому своєму єврокубковому сезоні. Лідер атак клубу Артем Добвик налаштований на перемогу над кіпріотами, розповівший про мотивацію перед грою
Я вірю у те, що перемога і вдача будуть на нашому боці. Ми сподіваємося тільки на позитивний результат і будемо грати на перемогу. У разі успіху наш клуб забезпечить собі місце у євровесні. Для нашої країни це важливо, адже ми набираємо очки для клубного коефіцієнту УЄФА. Це важливо для всього нашого чемпіонату. Ми можемо показати Європі і всьому світу, хто такі українці і за кого ми боремося. Звісно ми відчуваємо втому, адже ми не кожний рік граємо по такому графіку і це доволі складно. Але ми відновлюємося, тому для кожного футболіста краще грати і тим самим ми тримаємо себе у тонусі,
– зазначив Довбик.
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Турнірне становище
Зазначимо, що для виходу у плей-офф підопічним Олександра Кучера достатньо не програти Аполлону. Дніпряни йдуть другими та випереджають чемпіона Кіпра на три очки, а Вадуц – на п'ять. Першим йде АЗ Алкмаар, який має перевагу у два бали над українцями.
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|АЗ Алкмаар
|3
|0
|1
|8:4
|9
|2
|Дніпро-1
|2
|1
|1
|7:5
|7
|3
|Аполлон
|1
|1
|2
|4:6
|4
|4
|Вадуц
|0
|2
|2
|4:8
|2
До слова, Артем Довбик нині лідирує у гонці бомбардирів Ліги конференцій. Нападник збірної України відзначився чотирма голами та двома результативними передачами.