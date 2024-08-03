Сразу после того как Артема представили в новом клубе, он попал на первую тренировку с командой. По традиции игроки организовали Довбику коридор приветствия, а потом украинец полноценно тренировался со всеми, – сообщает 24 канал.

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Артем Довбык в Роме

Украинский форвард поделился своими эмоциями от перехода в Рому. Артем заявил, что ему нравилось в Жироне, но нужно было сделать новый шаг в более крупный клуб.

Артем уже пообщался со своим новым тренером Даниэле Де Росси и выразил желание как можно скорее сыграть в цветах римлян. Довбык готов помогать "желто-красным" в новом сезоне.

Также украинец рассказал, что гордится экс-футболистом Андреем Шевченко и хочет получить таких высот как он во время игры за Милан. Артем имеет намерения и желание стать лучшим бомбардиром Серии А.

Артем Довбык может дебютировать за Рому в товарищеской игре против Олимпиакоса, в который недавно перешел другой украинец Роман Яремчук. Игра состоится сегодня, 3 августа, в 18:00 по киевскому времени.

Начнет новый сезон Рома на выезде, где сыграет первый матч Серии А против Кальяри. Дата и время проведения игры – 18 августа в 21:45 по Киеву.