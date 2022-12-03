Больше, чем называли в СМИ: агент назвал стоимость трансфера Артема Довбика

Агент Артема Довбика Алексей Люндовский назвал подлинную трансферную стоимость форварда и лидера Днепра-1. Переговоры о его переходе продолжаются прямо сейчас.

Сумма трансфера футболиста даже выше, чем ранее озвучивали в СМИ. Серьезный интерес к Довбику проявят клубы итальянской Серии А.

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Стоимость странсфера Довбика

Алексей Люндовский выразил недоумение по поводу того, что именно сейчас в СМИ начали писать, якобы итальянские клубы "вернулись" к трансферу Артема. Мол, этот процесс продолжается постоянно.

Давайте разбираться. Клубы не возвращались к переговорам, потому что из них не выходили. Серьезный трансфер – это постоянная работа. Контакты с зарубежными клубами у нас не прекращались, все клубы, фигурировавшие в СМИ, продолжают наблюдать за Довбиком и вести работу по подготовке трансфера,

– объяснил агент.

Также он прокомментировал объявленную журналистами сумму трансфера на 7 – 8 миллионов евро. Представитель Артема Довбика заявил, что на такую сумму в Днепр-1 сегодня никто не будет даже смотреть.

"Я просто напомню, что еще летом, когда Довбик был без игровой практики, за него официально предлагали 10 миллионов. Тогда у многих были сомнения, как выйдет Артем после вынужденного перерыва и травмы, как быстро сможет вернуть тонус", – рассказывает Алексей Люндовский.

По его словам, сегодня, когда Артем является лучшим бомбардиром УПЛ и Днепра-1, лидирующим в чемпионате, а также показал хорошую результативность в Еврокубках, цена очевидно будет выше.

Артем Довбык