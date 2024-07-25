Трансфер Довбика в Атлетико может сорваться: звездного украинца хочет приобрести топ-клуб Италии

Украинский нападающий Жироны пользуется спросом на трансферном рынке. Ранее переход Довбыка в Атлетико считался почти решенным делом, но Артема решили переманить в столицу Италии.

Прошлым летом Артем Довбик покинул УПЛ и присоединился к Жироне. Уже в первый сезон украинец произвел фурор, выиграв бомбардирскую гонку Ла Лиги.

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Артема хотят в Серии А

Поэтому неудивительно, что форвардом начали активно интересоваться топ-клубы. Испанские СМИ сообщали, что Довбик уже почти перешел в Атлетико, который согласился заплатить Жироне 40 миллионов евро.

Впрочем, на горизонте неожиданно возникла новая команда. В гонку за Артемом вступила итальянская Рома. "Волки" имеют проблемы в центре нападения, ведь этим летом продали Беллотти и вернули из аренды Лукаку.

Поэтому в распоряжении Даниэле Де Росси остается Дибала и травматический Абрахам. Клуб надеется убедить Довбика переехать в Серию А, хотя для Артема Атлетико является более приоритетным вариантом.

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В отличие от Ромы мадридцы будут играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Кроме того, семья Довбика желает остаться в Испании, к которой уже привыкла. Вдобавок к этому из Атлетико ушел основной центрфорвард Мората и именно на его место хотят приобрести украинца.

Успешный сезон Довбика

. Рома является трехкратным чемпионом Италии и девятикратным обладателем Кубка страны. Также в 2022 году римляне выиграли Лигу конференций. В прошлом сезоне "волки" заняли лишь шестое место в чемпионате Италии, что позволило им завоевать путевку в Лигу Европы.

Напомним, что в прошлом сезоне Артем записал на свой счет 24 гола и 10 ассистов в 39-ти матчах за Жирону. Своими результативными действиями Довбик помог каталонцам впервые в истории попасть в еврокубки, причем сразу в Лигу чемпионов.

Также на счету 27-летнего форварда 31 матч и 10 голов за сборную Украины. Его контракт с Жироной действует до лета 2028 года, Transfermarkt оценивает Довбика в 35 миллионов евро.