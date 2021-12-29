Артем Довбик – лучший игрок УПЛ в 2021 году

Футболисты и тренеры команды УПЛ определили лучшего игрока в 2021 году в украинском чемпионате. Победу одержал нападающий Артем Довбик.

Определение лучшего игрока чемпионата ведется с 1995 года. Сначала это делала газета "Команда", а после ее закрытия – сайт "Команда №1".

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Как проводили опрос

Участие в опросе принимают представители команд УПЛ – по 15 футболистов и главный тренер от каждой команды. Респонденты называли тройку лучших футболистов. За первое место начисляется три очка, за второе – два, за третье – одно. Всего в голосовании приняли участие 240 футболистов и 16 наставников.

В анкетах было упомянуто 97 футболистов. Стоит отметить, что в своих тройках респонденты назвали имена 27 легионеров, но выиграл отечественный исполнитель. Второй год, кстати, подряд.

Итак, впервые победителем стал представитель Днепра-1 – нападающий сборной Украины Артем Довбик (20-й лауреат за историю). Днепровский форвард набрал 245 очков (32% от максимального количества). На первое место Довбика поставили 54 человека, на второе – 29, на третье – 25. В целом за лучшего бомбардира нашего чемпионата проголосовало 108 респондентов – 42% от общего количества.

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Артем Довбик выиграл опрос по версии семи команд, а наиболее щедрыми к нему оказались Днепр-1 (40), Александрия (34) и Рух (28).

Кого еще из футболистов отметили

На втором месте финишировал прошлогодний лауреат – полузащитник Динамо Виктор Цыганков (четвертый год подряд попал в тройку призеров), а на третьем – его одноклубник Николай Шапаренко.

Сам Довбик во время голосования на первое место поставил Оливье Тилля из Ворсклы. На второе место – Виктора Цыганкова. В третье место отдал своему одноклубнику Алексею Гуцуляку.

Цыганков же на первое место поставил Виталия Буяльского, на второе – еще одного динамовца Николая Шапаренко. А на третье – себя. В целом все представители Динамо в этом голосовании отдали свои голоса за эту тройку игроков.