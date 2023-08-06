В компанию к Цыганкову: Артем Довбик подписал контракт с Жироной
Источник:официальный сайт Жироны
Трансферная эпопея с Артемом Довбиком наконец-то окончена. Лучший бомбардир УПЛ сезона-2022/2023 официально надел футболку испанской Жироны.
Испанскому клубу удалось оформить трансфер 26-летнего нападающего Днепра-1. Теперь в коллективе из Ла Лиги будут выступать сразу два украинца. Виктор Цыганков, ставший одним из лидеров команды, точно доволен таким переходом Артема Довбика.
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Украинизация Жироны
Артем Довбик подписал 5-летний контракт до июня 2028 года. В Жироне очень рассчитывают на украинского бомбардира, которому должен помочь адаптироваться Виктор Цыганков.Любопытно! Первый официальный матч Жироны в новом сезоне Ла Лиги-2023/2024 состоится 12 августа. Соперником клуба Цыганкова и Довбика будет Реал Сосьедад.
Свой последний матч в футболке Днепра-1 Довбик провел против Панатинаикоса, забив в ворота греческого клуба во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. В той игре днепряне расписали боевую мировую 2:2, но не смогли выйти в следующий круг ЛЧ (первая встреча закончилась 3:1 в пользу Панатинаикоса).
Перед трансфером Довбик успел сыграть два матча в новом сезоне за Днепр-1.
От низов до лучшего бомбардира УПЛ
- В июле 2015 года Довбик перешел из черкасского Днепра в Днепр. Однако уже весной следующего года пошел набираться опыта в Зарю Бельцы. Пробыл в молдавском клубе два месяца и вернулся в украинский коллектив.
- Далее в карьере нападающего был опыт игры в Дании, где Артем поиграл за Мидтьюлланд (4 выигранных трофея) и в аренде за Сеннерюск.
- В августе 2020 года стал футболистом Днепра-1, где впоследствии стал лидером команды.
- Больше матчей в своей карьере сыграл в футболке Днепра-1 – 86 поединков, в которых отличился 54 голами и 14 ассистами.
- Дважды подряд становился лучшим бомбардиром УПЛ – в сезонах 2021/2022 и 2022/2023.
- Вместе с Днепром-1 стал вице-чемпионом УПЛ-2022/2023 и дебютировал с командой в Лиге чемпионов.