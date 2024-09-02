Довбык всех пугает, главный тренер Ромы рассказал, почему украинец не может забить гол в Серии А

Рома все никак не может набрать оптимальную форму и начать добывать зачетные баллы в Серии А. На счету римлян всего два очка за три тура элитного дивизиона Италии.

В воскресенье, 1 сентября, "волки" сыграли выездной матч в Турине против Ювентуса, игра завершилась скромной нулевой ничьей, команды не смогли порадовать болельщиков хотя бы одним забитым мячом, а Артем Довбик до сих пор не открыл счет голам в составе Ромы.

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Де Росси поддерживает Артема Довбика

В матче в Турине Артем Довбык с первых минутах вышел на футбольное поле. Украинскому нападающему было трудно из-за того, что партнерам по команде не удавалось доставить мяч форварду.

Большую часть времени Артем был просто "отрезан" от команды. В итоге на 82-й минуте матча Довбык покинул поле, так и не отметившись результативным действием.

Главный тренер Ромы, Даниэле де Росси, поделился мнением относительно игры 27-летнего форварда. Наставник "волков" объяснил, почему Довбик не смог забить в "старой сеньоре".

Довбик всех пугает, наставник Ювентуса Мотта поставил против него Бремера и Гатти на всю игру. Мотта хорошо подготовился, против Артема играли сильные защитники. Теперь у Довбыка будет много голов, я в этом уверен,

– заявил итальянский специалист.

Напомним, что до этого Артем Довбык уже сыграл в двух матчах Серии против Кальяри (0:0) и Эмполи (1:2). В этих матчах нападающий "волков" также не забивал.

По итогам трех туров чемпионата Италии коллектив Де Росси занимает 17-ю строчку в турнирной таблице. Следующая игра римлян против команды Руслана Малиновского – Дженоа, 15 августа.