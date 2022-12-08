Будет на разогреве у канадского россиянина: украинский боксер проведет защиту чемпионского пояса

Украинский боксер Артем Далакян проведет защиту чемпионского титула по версии WBA в самом легком весе. Его соперником будет Дэвид Хименес из Коста-Рики.

Бой Далакяна против Хименеса состоится 28 января на арене OVO Arena Wembley в Лондоне. Они выступят в андеркарде боя Артура Бетербиева и Энтони Ярда.

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Информацию о подписании соглашения о бое подтвердил соучредитель и вице-президент Union Boxing Дмитрий Елисеев, который и представляет Далакяна.

Первая защита за пределами Украины

Следует отметить, что Артур Бетербиев выступает под канадским флагом. Хотя является россиянином, активно поддерживающим одного из лидеров террористов Рамзана Кадырова. Но из-за наличия у него канадского гражданства, он не попадает под санкции и свободно передвигается по миру.

Для Далакяна это будет шестая защита титула WBA после того, как он завоевал чемпионский пояс в 2018 году в бою против Брайана Вилории в американском Инглвуде. После этого он пять раз провел защиту титула, но все эти бои происходили в Украине.

Последний раз Далакян выходил на ринг 20 ноября 2021 года в Киеве. Он тогда в девятом раунде нокаутировал претендента на его чемпионский титул Луиса Консепсьона.

Из-за войны Далакян не может проводить защиту титула в Украине. И этим пытались воспользоваться промоутеры Хименеса, желавшие организовать бой в Коста-Рике. Но на это не соглашались представители Далакяна. Стороны согласовали провести бой на нейтральной территории.

Шанс на другие чемпионские бои

Бой в Лондоне – отличный повод для Далакяна получить более статусные бои, в том числе и за чемпионские пояса. Промоутерская компания Matchroom Boxing рассматривает возможность в 2023 году провести потенциальный турнир среди боксеров в самой легкой весовой категории с привлечением чемпионов по разным версиям – WBC, WBA, WBO и IBF. Ведь обладатель всех четырех чемпионских поясов получает звание абсолютного чемпиона мира по боксу.

Matchroom Boxing представляет обладателя титула WBC Хулио Сесара Мартинеса. А также Джесси Родригеса, который свой следующий бой проведет против Кристиана Гонсалеса за вакантный титул WBO в самом легком весе. Следовательно, промоутерам не хватает еще двух чемпионских поясов.

Пока компания работает над проведением объединительного боя между Мартинесом и Санни Эдвардсом, чемпионом по версии IBF. Так что победитель этого боя будет владеть сразу двумя чемпионскими поясами. А если Родригес победит в своем бою за титул WBO, ему постараются организовать бой против победителя пары Далакян – Хименес.

Если Далакян победит Хименеса и защитит свой чемпионский пояс, то может рассчитывать и на еще один чемпионский бой. И если все сложится хорошо – в дальнейшем и на титул абсолютного чемпиона мира.